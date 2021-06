Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Wohnungseinbrüche am Hünerberg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 10.06.2021, 22.00 Uhr, auf Freitag, 11.06.2021, 05.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Einliegerwohnung in einem Einfamilienhaus in der Königsberger Straße ein. Die Unbekannten bohrten ein Loch in den Rahmen des Terrassenfensters. Mit einem Werkzeug gelangten sie so an den Fenstergriff, um diesen zu öffnen. Wahrscheinlich wurden die Unbekannten gestört, da in der Wohnung nichts durchwühlt oder gestohlen wurde. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Bewohner zuhause. Gegen 05.00 Uhr bemerkte man das geöffnete Fenster.

Am Sonnenrain gelangten vermutlich die gleichen Täter, mit der gleichen Vorgehensweise, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus der Wohnung wurden etwa 150 Euro Bargeld, ein Smartphone sowie eine Damen- und Herrenarmbanduhr von den Unbekannten mitgenommen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 800 Euro. Auch hier waren die Bewohner zuhause. Allerdings lässt sich hier die Tatzeit wohl auf Freitag, 11.06.2021, zwischen 04.50 Uhr und 06.15 Uhr eingrenzen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell