Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Einen 36 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter hat die Polizei am Mittwoch in Aurich angehalten. Er war um 15.20 Uhr im Lüchtenburger Weg unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem war er als gestohlen gemeldet. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Fahrer wird nun ermittelt.

Sonstiges Geschehen

Krummhörn - Schwerer Betriebsunfall auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Pewsum kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr zu einem Betriebsunfall. Während der Bauarbeiten in einem Neubaugebiet löste sich aus noch ungeklärter Ursache von einem Baukran eine Ladung Spanplatten und stürzte auf einen 31 Jahre alten Mann aus der Gemeinde Krummhörn. Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst befreit werden. Der Bauarbeiter wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schwebt er in Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell