Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zwei Brände in der Nacht

Norderney - Diebstahl auf Baustelle

Bild-Infos

Download

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zwei Brände in der Nacht

Gleich zweimal hat es in der Nacht zu Donnerstag im Bereich der Alleestraße / An der Welle in Norden gebrannt. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brand einer Mülltonne gerufen und nur etwa zwei Stunden später brannte an der Örtlichkeit ein mobiles Toilettenhäuschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Tatverdächtig ist nach derzeitigem Erkenntnisstand ein junger Mann aus Norden. Er wurde im Nahbereich vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Norderney - Diebstahl auf Baustelle (Foto)

Auf einer Baustelle auf Norderney hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein schwerer Diebstahl ereignet. In der Marienstraße wurden in den Morgenstunden von der Baustelle eines Hotels Arbeitsgeräte, Werkzeuge und weitere Gegenstände gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt rund 80.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte noch am Vormittag einen mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Im Bereich der Westrandstraße wurde außerdem ein Teil des Diebesguts aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Hildesheim. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell