Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg (Ortsdurchfahrt auch Bundesstr. 64). Zeit: Mittwoch, 14. Juni 2023, 07:35 Uhr. Eine 29-jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem grauen Kleinbus den Steinweg ( Ortsdurchfahrt Greene/B 64) in Richtung Kreiensen und sie geriet durch tiefstehende Sonne in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf kam es zur seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden weißen Transporter. Es touchierten sich die linken Außenspiegel und der Führer vom weißen Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Naensen fort. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen . Dieser Transporter- Fahrer wird nun gesucht. Zeugen die eventuell den leichten Verkehrsunfall beobachteten bzw. wahrnahmen, mögen sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, melden. Aber auch an den Transporter -Fahrer ergeht hiermit der Hinweis, sich zur Sachverhaltsaufklärung beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. Es entstand Sachschaden am Kleinbus in Höhe von 300.- Euro und es wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell