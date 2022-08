Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksamer Nachbar

Nordhausen (ots)

Eine aufmerksame Bewohnerin aus der Hauptstraße in Nordhausen informierte am 20.08.2022 die Polizei darüber, dass sie ihre 79-jährige Nachbarin schon seit 3 Tage nicht mehr gesehen habe. Auch auf Klingeln und Klopfen habe diese nicht reagiert. Hierauf wurden Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz gebracht, die die 79-jährige, offenbar nach einem Sturz, in hilfloser Lage in ihrer Wohnung liegend aufgefunden haben. Die ältere Dame, wurde im Anschluss stationär im Südharzkrankenhaus aufgenommen.

