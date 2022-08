Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkohol im Straßenverkehr im Zuständigkeitsbereich der Nordhäuser Polizei

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend wurde der 52-jährige Fahrer eines Pkw Renault in der Stolberger Straße in Nordhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Renaultfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, worauf dann die obligatorische Blutentnahme folgte.

Auch in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wurde ein Pkw-Fahrer in Nordhausen angetroffen, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Bei der Kontrolle in der Bochumer Straße ergab die Messung bei dem 19-jährigen Opel-Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille.

