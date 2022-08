Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Kennzeichen, Ladendieb und Streit zwischen Brüdern

Nordhausen (ots)

Am Morgen des 20.08.2022 erhielten die Beamten gleich zwei Anrufe aus Mackenrode. Unabhängig voneinander teilten die Anrufer mit, dass ihnen jeweils die vorderen und hinteren Kennzeichen von ihren Autos entwendet worden sind.

Am Sonnabend, den 20.08.2022, viel eine ca. 27-jährige männliche Person mit einem Rucksack im REWE der Südharzgalerie in Nordhausen auf, als er ca. eine Stunde ziellos durch den Markt lief. Die Person verließ den REWE fluchtartig, als ein Mitarbeiter diesen zur Rede stellen wollte. Sein Rucksack blieb jedoch zurück. Hierin fanden sich 6 Flaschen Wodka und eine Flasche Eierlikör.

Zwei Brüder feierten am Samstagabend, dann schlugen sie sich und anschließend vertrugen sie sich wieder. Die beiden 22 und 34-jährigen haben zuerst gemeinsam dem Alkohol zugesprochen und kamen dann in Streit. Dieser Streit mündete sogar in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligte verletzt wurden. Aber schon vor der Fahrt ins Krankenhaus vertrugen sich die Streithähne wieder, sodass sie gemeinsam in einem Rettungswagen dorthin gebracht werden konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell