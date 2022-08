Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im Lkrs. Nordhausen

Nordhausen (ots)

Vom Freitagnachmittag (19.08.2022) bis zum Sonntagmittag (21.08.2022) kam es im Landkreis Nordhausen zu mehreren, meist leichteren Verkehrsunfällen.

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 19:00 Uhr. Alle Drei befuhren hintereinander die B 243 von Holbach kommend in Richtung Mackenrode. Das erste Fahrzeug bremste seine Fahrt ab, um in einen Feldweg einzubiegen. Auch der nachfolgende Pkw verlangsamte seine Fahrt. Der 42-jährige Fahrer des dritten Fahrzeuges erkannte die Situation jedoch zu spät. Er fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf, wodurch dieser auch noch gegen das erste Fahrzeug stieß. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen konnte mit ca. 9.000 Euro beziffert werden.

In Bleicherrode ereignete sich am Vormittag des 20.08.2022 ein Verkehrsunfall, bei dem der 87-jährige Unfallverursacher wie auch der 28-jährige Geschädigte leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw Opel von einer Nebenstraße auf die Niedergebraer Straße auf. Dabei übersah er den sich auf der Hauptstraße annähernden VW Passat des Geschädigten und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht, welches sie am selben Tag wieder verlassen durften. Der entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 11.000 Euro.

In Ellrich fuhr am Samstag, den 20.08.2022, ein Fahrradfahrer auf einen geparkten Pkw Dacia auf. Der 45-jährige spanische Radfahrer und sein Fahrrad blieben dabei unversehrt. Nur am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Sonnabend, den 20.08.2022, in Elende wurden 256 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 45 Fahrzeuge festgestellt, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gehalten hatten. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren werden nun eingeleitet und die Halter dieser Fahrzeuge erhalten in den kommenden Tagen Post von der Zentralen Bußgeldstelle.

