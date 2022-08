Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unstrut - Hainich - Kreis

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend meldete sich ein 53 jähriger Mann bei der Polizei in Mühlhausen und teilte mit, dass ihm zwei E-Bikes im Gesamtwert von 8000 Euro am Busbahnhof gestohlen wurden. Nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde ein E-Bike im Nahbereich aufgefunden. Das andere Fahrrad wurde am Kreuzgraben gefunden und sichergestellt. Durch Zeugen konnte ein 14 jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Seine beiden polizeierfahrenen Mittäter sind der Polizei ebenfalls bekannt. Anzeige wurde aufgenommen und die Fahrräder dem Eigentümer übergeben.

Ein 38 jähriger polnischer Mann erschien am Samstag gegen 20:00 Uhr auf der Polizei in Mühlhausen mit einer Machete in der Hand. Er sagte der Polizei dass er mit seinen Hund in Mühlhausen, Karl Marx Straße spazieren ging. Dort wurde er von einer aggressiven Frau angesprochen. Dazu gesellten sich zwei weitere männliche Personen. Während der verbalen Auseinandersetzung greift eine 36 jährige männliche Person plötzlich nach einen Gegenstand auf seinem Rücken. Der angegriffene Pole wehrt sich mit Pfefferspray. Der Angreifer wirft eine Machete und verfehlt den polnischen Geschädigten knapp. Die drei Personen wurden am Tatort durch die Polizei identifiziert. Der Täter stand erheblich unter Drogen- und Alkoleinfluß. Die Machete wurde sichergestellt und die Anzeige wurde aufgenommen.

Durch einen 32 jährigen aufmerksamen Bürger wurde der Polizei am Samstag um 21:30 Uhr berichtet, dass ein Pkw Smart Schlangenlinien fährt und einen geparkten Pkw in der Wagenstädter Straße in Mühlhausen beschädigt hat. Ohne anzuhalten fuhr der Pkw in Richtung Forstbergstraße davon. Da der Mitteiler das amtliche Kennzeichen notiert hatte konnte die Polizei die Halteranschrift der 55 jährigen Fahrerin aufsuchen und diese dort auch antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell