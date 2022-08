Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, 20.08.2022 befuhr ein 37-jähriger mit seinem Pkw VW Golf die Landstraße aus Günterode kommend in Richtung Berlingerode. Nach dem Durchfahren einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich in der weiteren Folge. Der Pkw landete im angrenzenden Straßengraben und blieb dort auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

