Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagvormittag, den 20.08.2022 auf dem Parkplatzes des EDEKA - Marktes in Worbis. Zeugen konnten das flüchtiges Fahrzeug benennen. Der Halter wurde aufgesucht. Entsprechende Spuren an seinem Pkw VW konnten durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Nun erwartet dem Flüchtigen eine Anzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

In der Straße Bachrasen in Uder rangierte der 19-jährige am Samstag, 20.08.2022 mit seinem Kraftfahrzeug. Dabei schätzte der Fahrer den Abstand zu einen geparkten Pkw falsch ein und touchierte diesen in der weitreren Folge. An beiden Fahrzeugen enttanden Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell