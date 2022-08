LPI-NDH: Tiere auf der Fahrbahn

Mühlhausen (ots) - Am Samstagabend meldete sich ein 53 jähriger Mann bei der Polizei in Mühlhausen und teilte mit, dass ihm zwei E-Bikes im Gesamtwert von 8000 Euro am Busbahnhof gestohlen wurden. Nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde ein E-Bike im Nahbereich aufgefunden. Das andere Fahrrad wurde am Kreuzgraben gefunden und sichergestellt. Durch Zeugen konnte ein 14 jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Seine beiden polizeierfahrenen Mittäter sind der ...

mehr