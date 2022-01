Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (104) Psychisch auffällige Person löste größeren Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (21.01.2022) bedrohte ein 36-jähriger Mann im Nürnberger Ortsteil Schniegling einen anderen mit einem Messer, warf Gegenstände aus seiner Wohnung und verschanzte sich anschließend in seinem Zimmer. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 19:30 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf mit, von einem Mann bedroht worden zu sein.

Den eintreffenden Beamten schilderte der Geschädigte folgenden Sachverhalt.

Am Seitenausgang eines Hauses in der Brettergartenstraße stehend, wäre ihm eine unbekannte Flüssigkeit über den Kopf geschüttet worden. Anschließend hätte ihn ein Bewohner des Hauses durch eine Glastür bedroht, indem dieser ein Messer in der Hand gehalten und mehrfach gegen die Tür gestochen hätte. Zudem wären durch den Mann diverse Gegenstände aus seiner Wohnung in das Treppenhaus geworfen worden. Anschließen hätte sich der Mann in seinem Apartment verschanzt, die Rolladen herunter gelassen und das Licht ausgeschalten.

Daraufhin hatte der Zeuge die Polizei verständigt.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion West umstellten das Anwesen. Da eine Kontaktaufnahme zu dem 36-Jährigen Bewohner erfolglos verlief, verschafften sich Kräfte des USK Mittelfranken Zutritt zur Wohnung. Dort fanden die Beamten den Mann auf seinem Bett liegend vor und nahmen ihn widerstandslos fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der 36-Jährige gab an, lediglich geschlafen zu haben.

Er wurde durch den Rettungsdienst in einer Fachklinik untergebracht und muss sich zudem in einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Erstellt durch: Janine Mendel

