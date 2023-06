POL-NOM: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Uslar (ots) - BODENFELDE, (go), FALKENBERGER STRASSE, zwischen Sonntag, dem 11.06.2023, 17:00 Uhr und Montag, dem 12.06.2023, 07:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter lockerten zwei Radmuttern am Reifen eines PKW einer 51 jährigen aus Bodenfelde. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder Polizei Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr