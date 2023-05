POL-PDLD: Einbruch in Baustellengelände

Lingenfeld (ots) - Zwischen Freitag und Sonntag entwendeten unbekannte Täter mehrere Bodenplatten, welche auf einem Campingplatz in Lingenfeld deponiert waren. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 1500EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter der 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

mehr