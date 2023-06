Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Einmündung Roswithastraße/Petristraße. Zeit: Sonntag, 11. Juni 2023 bis Dienstag, 13. Juni 2023,09:30 Uhr. Unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren gegen einem am genannter Einmündung befindlichen Stromverteilerkasten. Es wird gemutmaßt, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein Auslieferungsfahrzeug handelt. Insbesondere Anwohner aus der Roswithastr. und Petristraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es entstand geschätzter Sachschaden am Stromkasten in Höhe von 1000.- Euro und Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

