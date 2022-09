Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage

Aalen (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Bedrohungslage kam es am Sonntag kurz vor 11 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Straße Alte Steige. Ein 26 Jahre alter Mann und seine 24-jährige Lebensgefährtin waren am Vormittag in Streit geraten, woraufhin der Mann Drohungen aussprach. Da eine Gefährdung anderer Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, war neben mehreren Streifen auch das Spezialeinsatzkommando im Einsatz. Der 26-Jährige konnte letztlich widerstandslos festgenommen werden, niemand wurde verletzt. Er muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

