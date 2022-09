Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Blaufelden und Obersontheim

Schwäbisch Hall (ots)

Blaufelden: Bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Am Freitag gegen 09:00 Uhr befuhr eine 16-jährige Rollerfahrerin die B290 von Rot am See kommend in Fahrtrichtung Blaufelden. Ungefähr einen Kilometer vor dem Ortsbeginn Blaufelden kam ihr ein weißer Kastenwagen entgegen, der einen dunklen Pkw überholt hat. Der weiße Kastenwagen streifte während des Überholvorgangs den Außenspiegel der Rollerfahrerin, der dabei zerstört wurde. Sie erlitt außerdem eine Prellung am linken Ellenbogen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Crailsheim unter Tel.: 07951 4800 erbeten.

Obersontheim: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Gegen 13:15 Uhr ereignete sich am Freitag in der Crailsheimer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Pkw-Lenkerin wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender Fahrer eines Klein-Lkw zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR. Die 36-jährige sowie ihr 2-jähriges Kind, das ordnungsgemäß auf der Rücksitzbank mit einem Kindersitz gesichert war, wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

