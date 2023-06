Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ulbargen (Großefehn) ist am Donnerstag eine Frau tödlich verletzt worden. Ein Mann von der Insel Juist fuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Skoda auf der Auricher Landstraße (B72) in Fahrtrichtung Bagband und geriet in Höhe Dreeskenweg aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit einem entgegenkommenden Lkw aus Polen frontal zusammen. Die 60 Jahre alte Beifahrerin in dem Skoda wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sie erlag dort ihren schweren Verletzungen. Der 66-jährige Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Polen erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die B72 blieb für die Bergungsmaßnahmen und Spurensicherung für mehrere Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell