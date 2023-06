Landkreis Aurich (ots) - Großefehn - Tödlicher Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall in Ulbargen (Großefehn) ist am Donnerstag eine Frau tödlich verletzt worden. Ein Mann von der Insel Juist fuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Skoda auf der Auricher Landstraße (B72) in Fahrtrichtung Bagband und geriet in Höhe Dreeskenweg aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit einem entgegenkommenden Lkw aus ...

