Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei warnt vor falschen E-Mails im Namen der Bundespolizei.

Lippe (ots)

Die Polizei im Kreis Lippe warnt vor einer Betrugsmasche, bei der E-Mails im Namen der Bundespolizei verschickt werden. In diesen E-Mails wird dem Empfänger unterstellt, unterschiedliche "schwere Straftaten", oft mit pornographischem Zusammenhang, im Internet begangen zu haben. Aufgrund dieser erfundenen Straftaten soll ein Haftbefehl durch die Bundespolizei oder Europol erwirkt worden sein. Der Empfänger wird aufgefordert auf die E-Mail zu antworten. Dabei kommt es in der Regel zu unberechtigten Geldforderungen. Die Polizei rät dazu, bei solchen E-Mails weder zu antworten, noch auf die Forderungen einzugehen. Es empfiehlt sich, die E-Mail als Spam zu markieren und zu löschen. Sollte es bereits zu einer Geldforderung oder einem schädigenden Ereignis gekommen sein, bitten wir Sie eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Eine Anzeige kann jederzeit online unter https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten oder in jeder Polizeidienststelle erstattet werden.

