Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 30.06./01.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin Am frühen Freitagabend kam es in Aurich zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Mofa-Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus dem Kreis Borken mit ihrem Pkw die Julianenburger Straße auf linker Fahrspur und bog schließlich nach links auf die Emder Straße ein. Auf rechter Fahrspur nahm eine 24-jährige Frau aus Aurich den gleichen Fahrweg. Im Abbiegevorgang unternahm die Autofahrerin einen Spurwechsel und übersah die Mofafahrerin. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch die Auricherin stürzte und sich leicht verletzte. Eine Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht erforderlich.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Ein 17- jähriger Jugendlicher aus Leezdorf befuhr mit einem Pkw Opel im Verlaufe der gestrigen Nacht den Kirchweg. Während eines Abbiegevorgangs, verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete in einem Graben und wurde erheblich beschädigt; Schaden ca. 8.000,- Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Er stand jedoch unter Alkoholeinfluss; eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Fahren unter BtM

Am frühen Samstagmorgen wurde in Friedeburg, Hauptstraße, eine Fahrerin eines Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 32-jährige Fahrzeugführerin aus Bergheim unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, so dass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Schwerverletzt mit Pedelec

Am Freitagmittag wurde ein 60-jähriger Mann aus Nenndorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Dieser befuhr den Kolonatenweg in Eversmeer mit seinem Pedelec und stürzte in einer Kurve. Bei dem Sturz erlitt er eine Kopfverletzung und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Ein Helm wurde nicht getragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell