POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Versuchter Einbruch

Warstein (ots) - Die Polizei wurde am Dienstagabend um 18:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Straße Am Kohlmarkt gerufen. Eine auf dem Gehweg vor einem Haus abgestellte Altpapiertonne war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Eine Passantin informierte die Hausbewohner über die brennende Mülltonne. Die Bewohner konnten das Feuer umgehend löschen, so dass die Feuerwehr nicht ausrücken musste. Die Tonne wurde bei dem Brand beschädigt. Gebäudeschaden ist ...

