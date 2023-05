Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Geldautomat gesprengt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden-Ammeloe, Am Kring;

Tatzeit: 12.05.2023, 02.10 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Vreden einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Das Geschehen hat sich gegen 02.10 Uhr im Ortsteil Ammeloe ereignet. Die Täter zündeten zwei Sprengkörper und richteten dabei an einem Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Am Kring erheblichen Sachschaden an. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Angaben zur möglichen Tatbeute können noch nicht gemacht werden.

Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Täter in Richtung niederländische Staatsgrenze. Polizeikräfte nahmen unmittelbar die Fahndung und die Ermittlungen auf. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen. Mögliche Foto- und Videoaufnahmen lassen sich im Hinweisportal der Polizei hochladen unter https://nrw.hinweisportal.de/. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell