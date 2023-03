Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Werbeschild beschädigt

Haren (ots)

Am Donnerstag kam zwischen 10.30 und 11 Uhr in der Marienstraße in Haren bei dem dortigen Imbiss zu einer Verkehrsunfallflucht. Vor Ort beabsichtigte ein Sattelschlepper von dem dortigen Parkplatz nach links auf die Marienstraße aufzufahren. Da vermutlich der Wendekreis nicht ausreichte, setzte der Führer des Sattelschleppers sein Gespann zurück und kollidierte mit einem an der Hauswand befindlichen Werbeschild. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter 05932/72100 zu melden.

