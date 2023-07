Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Mehrfamilienhaus in Flammen - Kripo geht von Brandstiftung aus

Duisburg (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend (4. Juli, 19:50 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alte Schanze ausgerückt. Die Einsatzkräfte brachten alle Hausbewohner in Sicherheit - schwer verletzt wurde niemand. Nach den Löscharbeiten erklärte die Feuerwehr das Haus zunächst für unbewohnbar.

Bei der Begehung des Gebäudes am Mittwochmittag (5. Juli) entdeckten Polizisten der Kriminalpolizei zwei Brandherde im Keller, unter anderem standen Pappkartons in Flammen. Die Beamten gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen zu den Brandstiftern aufgenommen.

