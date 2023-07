Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Alt-Hamborn: Versuchte Einbrüche in Schulen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitagmittag (30. Juni) bis Mittwochmorgen (3. Juli) versucht, in zwei Schulen einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Fälle im Detail:

Der Hausmeister einer Gesamtschule an der Reichenberger Straße in Alt-Hamborn bemerkte bei seinem Rundgang Hebelspuren an einer Fluchttür der Mensa. Die Einbrecher scheiterten allerdings an der gut gesicherten Türe und flüchteten.

In einem Gymnasium an der Straße Am Grillopark entdeckte ein Hausmeister ebenfalls Einbruchsspuren. Hier versuchten die Täter mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe im Erdgeschoss einzuwerfen. Es entstand ein Loch, welches allerdings zu klein war, um in das Schulgebäude einzusteigen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Das Kriminalkommissariat 34 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell