POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots) - Am 22.03.2023 wurde um 11:20 Uhr eine männliche Person im Feuerbachpark gemeldet, welche gerade an ihrem Glied manipulieren würde. Der bereits hinsichtlich gleichgelagerten Delikten in Erscheinung getretene Beschuldigte konnte auf einer Parkbank sitzend angetroffen werden. Aus welchem Grund der Beschuldigte sein Glied entblößt hatte, konnte nicht geklärt werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und auf freien Fuß entlassen.

