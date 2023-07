Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Raser im Visier - Fahranfänger rauscht mit 105 km/h in die Polizeikontrolle

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Freitagnachmittag (30. Juni) erneut Raser ins Visier genommen. Auf der Straße Pontwert führten die Einsatzkräfte in der Zeit von 14:20 bis 16:20 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein 21-jähriger Fahranfänger muss demnächst sein Auto stehen lassen: Der Mann war mit 105 km/h bei erlaubten 50 unterwegs. Ihn erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot und eine Probezeitverlängerung.

Ein 24 Jahre alter Mann nahm es ebenfalls nicht so genau mit der Geschwindigkeitsbeschränkung: Er rauschte mit 96 km/h in die Polizeikontrolle und entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro.

Insgesamt wurden elf Verstöße festgestellt, dabei teilten vier Fahrer sechs Punkte in Flensburg unter sich auf.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell