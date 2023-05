Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mann leistet Widerstand und verletzt Polizisten (30.04.2023)

Singen (ots)

Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag in der Georg-Fischer-Straße eingesetzten Beamten Widerstand geleistet und dabei einen Polizisten verletzt. Nachdem es in einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, trennten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Streitenden und übergaben einen 35-Jährigen im Eingangsbereich der Polizei. Da der Mann den vorausgegangenen Disput jedoch weiterhin unbedingt mit seinem Kontrahenten austragen wollte, schlug er gegen eine Glasscheibe, um wieder in den Innenbereich der Disko zu gelangen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens nahmen die Beamten den 35-Jährigen in Gewahrsam. Dabei schlug er einem der Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Nur durch Unterstützung weiterer Kräfte und dem Einsatz von Pfefferspray konnte der aufgebrachte und stark alkoholisierte Mann geschlossen und dann seinem Bruder übergeben werden. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

