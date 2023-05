Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz- Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Landesweiter Verkehrsfahndungstag- Ergebnisse des Polizeipräsidiums Konstanz (27.04.2023)

Vöhringen A81 (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Zimmern ob Eck haben am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 23.00 Uhr, im Rahmen des landesweiten Verkehrsfahndungstages gemeinsam mit Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Villingen, des Polizeipräsidiums Einsatz und des Hauptzollamtes Singen auf dem Parkplatz "Hasenrain" auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Süden eine großangelegte Kontrolle durchgeführt. In den 6,5 Stunden kontrollierten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Fahrzeugführern und Autoinsassen. Die Kontrollkräfte konnten insgesamt sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, darunter ein Fund von mehreren Kilogramm Marihuana (wir berichteten unter:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5499351),

einen Verstoß gegen das Waffengesetz, eine illegale Fernzulassung, zwei Verstöße wegen illegal durchgeführten Linienverkehr, einen Kennzeichenmissbrauch und fünf Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr feststellen. Vier Autofahrer fuhren unter der Wirkung von Betäubungsmitteln, einer war betrunken und ein weiterer hatte keinen Führerschein. Die Beamten des Hauptzollamtes Singen deckten zusätzlich zwei steuerrechtliche Verstöße auf. Auch zukünftig werden das Polizeipräsidium Konstanz und das Hauptzollamt Singen immer wieder Kontrollen durchführen, um vor allem Straftaten festzustellen und aufzuklären.

