Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz am 02.05.2023 - Drogen im Auto- Polizei nimmt 42-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler fest (Vöhringen A81)

Vöhringen A81 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ging der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil und der Rauschgiftermittlungsgruppe Villingen ein Autofahrer während der Kontrollmaßnahmen zum landesweiten Verkehrsfahndungstag auf dem Parkplatz "Hasenrain" der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen ins Netz. In der großangelegten Kontrollstelle fanden die Beamten kurz nach 18 Uhr im Kofferraum eines Fords insgesamt rund 20 Kilogramm Marihuana in Höhe eines Verkaufswertes von geschätzt 100.000 Euro auf. Der 42-jährige Fahrer stand selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil führten die Polizisten den Mann am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vor. Nach Eröffnung eines Haftbefehls wurde der mutmaßliche Drogenhändler in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell