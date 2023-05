Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Sozia fällt von Motorrad und verletzt sich (30.04.2023)

Schramberg (ots)

Am Sonntag, gegen 13 Uhr, ist es auf der Oberndorfer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Sozia auf einem Motorrad sich leicht verletzte. Ein 19 Jahre junger Fahrer einer Yamaha war mit seiner 18-jährigen Sozia auf der Oberndorfer Straße in Richtung Paradiesplatz unterwegs. Bei der Beschleunigung seines Motorrades verlor die Mitfahrerin das Gleichgewicht und fiel nach hinten herunter auf die Straße. Hierbei verletzte sich die junge Frau nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Grund hierfür dürfte das unzureichende Festhalten am Fahrer gewesen sein. Die Oberndorfer Straße musste während der Unfallaufnahme von der Polizei voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell