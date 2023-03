Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (303) Wohnwagen-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.03.2023) brach ein 20-Jähriger Mann in einen Wohnwagen auf einem Campingplatz unweit der Nürnberger Messe ein. Ein Polizeibeamter in Freizeit konnte den Verdächtigen auf frischer Tat stellen.

Gegen 06:00 Uhr befand sich ein 32-jähriger Polizeibeamter in seiner Freizeit auf einem Campingplatz in der Hans-Kalb-Straße. Alarmiert durch ein lautes Knallgeräusch näherte sich der 32-Jährige einem Wohnwagen mit zerstörter Fensterscheibe. Im Innenraum stellte er den 20-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Polizeibeamte gab sich als solcher zu erkennen und erklärte dem 20-Jährigen die vorläufige Festnahme. Dieser versuchte zunächst, aus dem Wohnwagen zu flüchten, konnte jedoch von dem Polizisten festgehalten werden. Bis zum Eintreffen alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leistete der mutmaßliche Einbrecher Widerstand. Aus diesem Grund legten ihm die ersten Streifenbesatzungen Handschellen an.

Der 32-jährige Polizist erlitt durch das Geschehen eine leichte Verletzung an der Hand. Der Tatverdächtige blieb unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro. Inwiefern etwas aus dem Wohnwagen entwendet wurde, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell