POL-MFR: (302) Bei Kontrolle Falschgeld mitgeführt - Festnahme

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag (02.03.2023) auf Freitag (03.03.2023) beschädigten bislang unbekannte Täter Reifen an knapp einem Dutzend Pkw in der Nürnberger Südstadt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten zerstachen bei bislang insgesamt 11 geparkten Pkw jeweils einen Reifen. Die Fahrzeuge waren in der Gibitzenhofstraße und der Frankenstraße ...

mehr