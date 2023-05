Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Nächtliche Auseinandersetzung in einem Lokal- Polizei sucht Zeugen

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal in der Oberndorfer Straße in der Nacht auf Sonntag. Nach einem vorangegangenen Streit schlugen und traten gegen 2.45 Uhr mehrere bislang unbekannte Männer auf einen 31-Jährigen ein. Dieser erlitt eine Kopfplatzwunde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Zu den Tätern ist der Polizei bislang noch nichts bekannt. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Schläger geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

