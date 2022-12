POL-FR: Horben: Auto kollidiert mit Mauer - Insassen entfernen sich vom Unfallort

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 12.12.2022, 19.00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 11.20 Uhr, streifte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen in der Mulsowstraße am Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A 4 an dem hinteren Stoßfänger. Der Sachschaden am Audi A 4 beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier ...

