Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Feuerwehr befreit 13-Jährigen aus Tresorraum

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Haan (ots)

Beim Spiel mehrerer Kinder in einem Haus an der Flurstraße hat sich gestern Abend die Tür eines Tresorraums geschlossen und ließ sich nicht mehr öffnen. Ein 13-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem rund sechs Quadratmeter großen Raum und konnte somit nicht mehr aus diesem heraus. Die um 18.26 Uhr alarmierte Feuerwehr befreite den Jungen in einem rund einstündigen Einsatz.

Die Tür des nicht mehr als Tresor genutzten Raums lässt sich üblicherweise nur mit einem Schlüssel verschließen, so dass die Tür beim Zufallen eigentlich gar nicht hätte verriegeln dürfen. Einfach wieder aufschließen konnte man sie allerdings auch nicht - alle Schlüssel befanden sich im Innern des Raums.

Die Feuerwehr nahm Kontakt zu Fachfirmen auf, um zu erkunden, wie kurzfristig eine Öffnung ermöglicht werden konnte. Wegen der Größe des Raums war zwar nicht akut mit einer Sauerstoffmangelsituation zu rechnen, dennoch galt es, zügig einen Zugang sicherzustellen. Mit den gewonnenen Informationen wurde so in der Wand eine Öffnung geschaffen, durch welche der 13-Jährige einen Schlüssel reichen konnte. Mit diesem konnte die Tür geöffnet und der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell