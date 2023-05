Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr Rottweil) Betrunkene Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle (29.04.2023)

Lauterbach (ots)

Eine Betrunkene hat am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, auf der Straße "Sommerberg" einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Die 42-jährige Fahrerin eines Audi A3 war auf der Sommerbergstraße unterwegs und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, flüchtete die Autofahrerin zunächst von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kehrte die Frau zu Fuß an den Unfallort zurück, wo ein aufmerksamer Passant sie wiedererkannte. Die Autofahrerin stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit über 2,3 Promille bestätigte. Den verunfallten Wagen fanden die Beamten in der Garage der Frau. An diesem entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Unfallverursacherin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Ein Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten gegen die Frau ein.

