Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230706-2: Polizisten stellen gestohlenes Auto sicher - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Fahndung nach Autodieben

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (5. Juli) in Elsdorf ein entwendetes Auto sichergestellt. Es soll wenige Stunden zuvor in Pulheim gestohlen worden sein.

Gegen 10 Uhr meldete ein Fahrzeughalter (38) seinen Kia EV6 über den Polizeinotruf als gestohlen. Polizisten ermittelten, dass das Elektrofahrzeug um 0.35 Uhr im Bereich der Topasstraße in Pulheim entwendet wurde. Beamte in Elsdorf fanden das moderne Fahrzeug schließlich in der Magdalenenstraße und stellten es sicher. Derzeit werten die zuständigen Ermittler Spuren am und im Fahrzeug aus.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen am Tatort oder dem Abstellort nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

