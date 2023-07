Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in Mehrfamilienhaus - Treppenraum verraucht, aufwendige Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Juli 2023, 06.01 Uhr, Adam-Stegerwald-Straße, Garath,

Am frühen Freitagtagmorgen kam es auf der Adam-Stegerwald-Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer im Treppenraum konnte schnell gelöscht werden. Die Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen gestalteten sich sehr aufwendig. Niemand wurde verletzt.

Am frühen Freitagmorgen informierte ein Anrufer die Feuerwehr Düsseldorf über eine Rauchentwicklung in einem Treppenraum eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Adam-Stegerwald-Straße. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese einen Brand mit starker Rauchentwicklung im 3. Obergeschoss des Treppenraums fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter mehrere Rettungstrupps in das Gebäude. Die Einsatzkräfte suchten die Räumlichkeiten nach anwesenden Bewohnern ab und löschten parallel dazu den Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten kontrollierten weitere Einsatzkräfte das gesamte Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Hier konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Abschließend befreite die Feuerwehr mittels Hochleistungslüftern den Treppenraum vom Brandrauch. Vorsorglich schalteten Mitarbeitende der Stadtwerke das gesamte Haus stromlos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Nach circa eineinhalb Stunden kehrten die letzten der etwa 40 Einsatzkräfte Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Düsseldorf zu ihren Wachen zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell