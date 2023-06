Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein 53 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Freitagmorgen gegen 7:15 Uhr an der Kreuzung Wiener Straße / B14 eine rote Ampel und kollidierte anschließend im Kreuzungsbereich mit dem Hyundai einer 55-jährigen Autofahrerin. Die Hyundai-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Sulzbach an der Murr: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 19-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Freitag kurz nach 9:30 Uhr die B14 in Richtung Sulzbach und kam auf Höhe Fischbachhof in einer Kurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer kollidierte. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Ford des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund eines positiven Drogenvortests beim 19-Jährigen wurde diesem noch eine Blutprobe entnommen, zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

