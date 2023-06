Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeug zerkratzt - Auseinandersetzung in Gaststätte - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Fahrrad "gefunden"

Beamte des Polizeireviers Aalen kontrollierten am Freitagmorgen gegen 00.40 Uhr einen 24 Jahre alten Fahrradfahrer, nachdem dieser den Gehweg der Stiewingstraße befuhr und hierbei keine Beleuchtung eingeschaltet hatte. Der 24-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, äußerte während der Kontrolle, dass er das Rad gegen 22 Uhr an der Uhland-Realschule gefunden habe. Nachdem er keine Lust hatte, seinen Heimweg zu Fuß anzutreten und das Rad einfach so rumstand, habe er es mitgenommen. Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt. Die Besitzerin / der Besitzer des Fahrrads wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte. Zwischen 8.15 Uhr und 17 Uhr am Donnerstag beschädigte er einen Audi A3 Sportback, der in diesem Zeitraum in der Ulmer Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren - 5-Jährige leicht verletzt

Eine 5-Jährige erlitt am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen; vorsorglich wurde das Kind zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Verkehrsbedingt musste eine 32-Jährige ihren Ford Focus gegen 16.35 Uhr auf der B 29 auf Höhe Industriegebiet anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, wobei die 5-Jährige, die im Ford saß, verletzt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Oberkochen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmittag, 13 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen roten VW Golf, der in dieser Zeit in der Brunnenhaldestraße abgestellt war. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Gegen 20.30 Uhr am Donnerstagabend setzte eine 53-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Landesstraße 1075 zwischen Neuler und Abtsgmünd zum Überholen eines vor ihr fahrenden Fahrzeuges an. Hierbei kam sie wegen eines Fahrfehlers von der Straße ab, lenkte ruckartig zurück und geriet dabei mit dem Pkw auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 23-Jährigen. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung in Gaststätte

In einer Gaststätte in der Straße "Badmauer" kam es am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 53 und 48 Jahre alten Männern. Zeugenaussagen zufolge verließ der 48-Jährige zunächst das Lokal, kehrte dann aber mit einem Messer in der Hand zurück. Mit diesem verletzte er den 53-Jährigen am Bauch. Welcher nun seinerseits auf den 48-Jährigen einschlug, so dass dieser zu Boden ging und ebenfalls verletzt wurde. Beide Männer verweigerten eine ärztliche Behandlung. Der 53-Jährige verließ auf eigene Verantwortung die Dienststelle. Der 48-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, wies bei einem entsprechenden Test einen Promillewert von rund 2,6 auf. Da er weiterhin aggressiv war, wurde er bis 6 Uhr am Freitagmorgen in Gewahrsam genommen. Zur Klärung der Sachlage und zur - letztendlich abgelehnten - Behandlung der beiden Männer waren insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd und zwei Rettungswagen samt Notarzt vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Mobile Kontrollen im Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd

Im Rahmen routinemäßiger Kontrollaktionen überprüften Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstag zwischen 15 und 20 Uhr in der Marie-Curie-Straße insgesamt 23 Fahrzeuge auf technische Veränderungen. Beanstandet bzw. zur Anzeige gebracht werden:

- 2 mal Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 mal Fälschung eines Steuergerätes - 9 mal erloschene Betriebserlaubnis wegen Manipulationen am Fahrzeug - 10 mal Mängelbericht - 3 mal wurde die Weiterfahrt untersagt - 2 mal wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Schwäbisch Gmünd: 12-Jähriger erlitt leichte Verletzungen

Beim Zusammenstoß mit einem 21 Jahre alten Radfahrer erlitt ein 12-Jähriger, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, am Donnerstagmittag leichte Verletzungen. Ein Streifenfahrzeug des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd befuhr gegen 13 Uhr die Bocksgasse in Richtung Marktplatz und hielt an der Einmündung zur Ackergasse an, um dem 21-Jährigen die Vorfahrt zu gewähren. Im diesem Moment fuhr der 12-Jährige an der Fahrerseite des Polizeiautos vorbei und prallte auf Höhe der linken Fahrzeugfront gegen den 21-Jährigen. Der 12-Jährige stürzte hierbei auf die Straße; der 21-Jährige konnte sich noch mit der Hand auf dem Dienstwagen abstützen. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. Mit dem 12-Jährigen wurde im Beisein seiner Mutter ein belehrendes Gespräch geführt.

