POL-AA: Landratsamt Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Einbruchsdiebstahl, LKW bleibt an Brücke hängen, Bus rollt auf PKW

Schrozberg: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Samstag, den 24.06.2023 und Dienstag, den 27.06.2023 beschmierten Unbekannte ein hölzernes Tor auf der Rückseite des Jugendzentrums in der Bahnhofstraße. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 9250-10.

Crailsheim-Roßfeld: Werkzeug von Baustelle entwendet

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 7:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Martha-McCarthy-Straße. Aus dem entstehenden vierstöckigen Gebäude entwendeten die Einbrecher Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise von Zeugen, welche zur fraglichen Zeit an der Baustelle etwas beobachtet haben und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Satteldorf: LKW bleibt an Brücke hängen

Als ein 34-Jähriger mit seinem Iveco-LKW mit dazugehörigen Selbstladekran am Donnerstag gegen 8:45 Uhr die B290 von Wallhausen kommend in Richtung Crailsheim befuhr, blieb das Fahrzeug an einer Brücke bei der Satteldorfer Hauptstraße hängen. Offenbar hatte der Fahrer den Selbstladekran nicht vollständig eingefahren. Der LKW stand teilweise nur auf der Hinterachse, wobei die Vorderachse bist zu einem Meter in der Luft war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro an dem LKW, ein vermutlich fünfstelliger Schaden an der Brücke, sowie Sachschaden an der Fahrbahn.

Mainhardt: Bus rollt auf PKW

Ein 63-Jähriger parkte am Donnerstag gegen 10:00 Uhr einen Iveco-Bus in der Straße Im Römerkastell. Da der Fahrer den Bus offenbar nicht ausreichend Gegend das Wegrollen sicherte, setzte sich der Bus in Bewegung und stieß mit einem geparkten PKW der Marke VW zusammen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

