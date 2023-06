Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Erneut Kabel durchtrennt - Brand in Schule - Versuchter Einbruch - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl auf Baustelle

Von einer Baustelle in der Rombacher Straße entwendeten unbekannte Diebe unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge sowie Schubkarren. Zudem wurden in einem dortigen Container Kabel und Kabeltrommeln entdeckt, die dort zuvor nicht deponiert waren. Der Diebstahl wurde am Mittwoch bekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: E-Roller entwendet

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 20 Uhr bis 23 Uhr ein, in der Beethovenstraße abgestellter und mit Kettenschloss gesicherter, E-Roller der Marke Axdia entwendet. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Scheibe an PKW eingeschlagen und Handtasche entwendet

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am Donnerstag auf dem Parkplatz Kapfenburg. Die Fahrerin eines Dacias parkte ihr Fahrzeug gegen 6:45 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ab. Als sie gegen 9 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche mit Bargeld und Karten entwendet worden war.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Aalen darauf hin, dass Handtaschen oder andere Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten, um keinen Anreiz zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fahrzeug zu geben.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben werden gebeten sich beim Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 zu melden.

Hüttlingen: Erneut Kabel durchtrennt

Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, wurden erneut mehrere Krankabel, Stromkabel sowie Zuleitungen mit einem Bolzenschneider auf der Baustelle im Seitsberger Weg durchtrennet. Ob die Tat mit einem gleichen Fall am Vortag (wir haben berichtet) im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 zu melden.

Wasseralfingen: Brand in Schule

Um 12:37 Uhr wurde am Donnerstag ein Küchenbrand an einer Schule in der Steinbeisstraße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte dieser bereits durch einen Mitarbeiter vor Ort gelöscht werden. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt an einem Kühlaggregat in Betracht kommen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bettringen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 8:30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte eine Eingangstür in ein Ladengeschäft in der Weilerstraße aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: PKW mit Roller kollidiert

Eine 20-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 08:25 Uhr mit ihrem VW die Rektor-Klaus-Straße. Beim Abbiegen in die Rechbergstraße kollidierte sie mit ihrem Fahrzeug mit einem von links kommenden Roller eines 35-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell