POL-LIP: Bad Salzuflen. Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof.

Am Sonntagnachmittag (07.05.2023) gegen 14:30 Uhr kam es in der Osterstraße am Busbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 45-jähriger Mann mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen und verletzt wurde. Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden.

