Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Verkehrsunfall mit drei verletzten Motorradfahrern

Lippe (ots)

(FD) Am Samstagnachmittag überholte ein 61-jähriger Herforder mit seinem Motorrad (BMW) im Kurvenbereich (Sternberger Straße) an der Burg Sternberg ein vorausfahrendes Auto. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Löschfahrzeug der Extertaler Feuerwehr und versuchte auszuweichen. Der Motorradfahrer prallte hierbei seitwärts auf das Feuerwehrfahrzeug. Das zuvor überholte Auto (Mercedes) bremste aufgrund des gestürzten Motorradfahrers stark ab und ein weiteres, nachfahrendes, Motorrad (Yamaha) mit Beiwagen fuhr auf dieses Fahrzeug auf. Der überholende Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen. Der 28-jährige zweite Motorradfahrer und auch seine 26 jährige Sozia, beide aus Leopoldshöhe, trugen ebenfalls Verletzungen davon und wurden in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld kam zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30000.- Euro

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell