Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Motorradfahrer fährt in den Graben

Lippe (ots)

Hinweis: Korrekturmeldung zu bereits veröffentlichter Meldung von Heute! Tag wurde von Freitag auf Donnerstag korrigiert!

(RB) Am Donnerstagabend um 18:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit seinem Motorrad die Heidelbecker Straße in Fahrtrichtung Heidelbeck. Ausgangs einer Linkskurve kam er von der Straße ab, fuhr in den Graben und stürzte dort. Er erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig zu einem Arzt. Sein Motorrad wurde total beschädigt.

