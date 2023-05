Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pkw bei Carportbrand total beschädigt

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:20 Uhr, brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport an der Lemgoer Straße komplett nieder. Ein unter dem Carport abgestellter Pkw brannte total aus. Der Feuerwehr war zunächst der Brand des vor dem Carport stehenden Wohnhauses mit 22 Bewohnern gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich dann glücklicherweise schnell heraus, dass alle Bewohner das Wohnhaus bereits verlassen hatten und dass das Haus selber gar nicht brannte. Die Feuerwehr konnte den Band des Carports letztendlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Am Carport, dem Pkw und dem dahinterstehenden Baumbestand entstand ein Sachschaden in einem mittleren 5-stellingen Bereich. Die Hausbewohner konnten nach Ende der Löscharbeiten wieder in ihr Haus zurück. Während der Löscharbeiten musste die Lemgoer Straße im Zeitraum von 01:20 Uhr bis 03:40 Uhr zwischen Hochbrücke und Kreuzung Triftenstraße komplett gesperrt werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an Tel. 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell