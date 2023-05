Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Bahnhofstraße in Horn in Höhe eines Autohauses waren am Mittwochvormittag (03.05.2023) eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer (beide aus Horn-Bad Meinberg) an einem Verkehrsunfall beteiligt. Eine 56-Jährige war gegen 10.40 Uhr mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Bad Meinberg unterwegs und beabsichtigte nach links in die Einfahrt des Autohauses abzubiegen. Dabei kam ihr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mittelstraße ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad entgegen. Beim Versuch dem Wagen noch rechtzeitig auszuweichen stürzte der Yamaha-Fahrer und rutschte mit seiner Maschine gegen den Ford. Der Mann wurde durch den Sturz leicht verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

